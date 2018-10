SV vil ha nytt klimaforlik i Stortinget

innenriks

Saman med Arbeidarpartiet la SV onsdag fram eit forslag om nye tiltak og verkemiddel for å nå klimamåla fram til 2020.

– Tørken i sommar var endå ei påminning om at konsekvensane av klimaendringane er her. På tvers av skilja i norsk politikk må vi erkjenne at eksisterande politikk ikkje er tilstrekkeleg. Ny handling må til – og det hastar, sa Lysbakken frå Stortingets talarstol.

Der gjekk han også i rette med «gladnyheita» frå regjeringa for nokre veker sidan om at klimagassutsleppa i Noreg gjekk ned med 1,7 prosent i fjor.

– Det er eitt problem med den sjølvgode skrytehistoria til regjeringa: Den er ikkje sann, konstaterte Lysbakken, som viser til at ein av grunnene til nedgangen er at det har blitt importert og brukt 317 millionar tonn biodrivstoff basert på palmeolje det siste året.

Men berekningar frå regnskogsfondet viser at produksjonen av palmeolje fører til eit høgare utslepp av klimagassar internasjonalt enn det Noreg har greidd å kutte, påpeikte SV-leiaren.

– Det einaste regjeringa har bidratt til å kutte, er regnskog i Indonesia, konstaterte Lysbakken.

