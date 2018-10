PST ønsker vidare fengsling av russar

innenriks

– Slik eg ser saka, så er mistankegrunnlaget mot klienten min svekt, seier forsvararen hans, advokat Hege Aakre, til VG.

Fengslingsmøtet finn stad i Oslo tingrett torsdag morgon. Der møter politiadvokat Kathrine Tonstad frå PST og Aakre eller hennar kollega Bendik Falch-Kolsung.

Den første varetektsfengslinga av Botsjkarev blei anka til Borgarting lagmannsrett som avviste anken i førre veke. Retten kom til at han burde sitte varetektsfengsla fordi det var sannsynleg at han samarbeidde med andre.

Dermed blei han sitjande to veker i varetekt med brev- og besøkskontroll, sikta for etterretning mot statsløyndomar. Lagmannsretten la stor vekt på at det er fare for at IT-medarbeidaren frå det russiske parlamentet vil prøve å påverke fleire identifiserte personar som PST ønsker å avhøyre.

Botsjkarev blei arrestert på Oslo lufthamn Gardermoen fredag kveld 21. september etter å ha deltatt på eit IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forsking og dokumentasjon.

Stortinget varsla PST etter det som er blitt omtalt som merkeleg oppførsel.

