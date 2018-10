Nesten 700 nye KrF-medlemmer

innenriks

Det opplyser Hareide på Twitter onsdag.

– Eg ønsker alle velkommen på KrF-laget. Saman for eit varmare samfunn! skriv partileiaren.

Innmeldingane er talde opp etter at Knut Arild Hareide gav sitt råd til landsstyret fredag om å prøve å danne regjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Partiet starta i førre veke ein vervekampanje, men det var først etter at Hareide gav sitt råd til landsstyret at det heile tok av. Tysdag fekk NTB opplyst at mange av dei som melder seg inn, gir uttrykk for at dei støttar Hareide.

Partiet er svært splitta i synet på om det bør samarbeide med den borgarlege regjeringa eller heller forhandle om regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, slik Hareide foreslår. Begge nestleiarane, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, vil at partiet først skal forhandle om regjeringsdeltaking med Høgre, Framstegspartiet og Venstre.

Saka skal avgjerast på eit ekstraordinært landsmøte 2. november og i forkant skal saka behandlast i lokallag og fylkeslag.

