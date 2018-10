Mann i 20-åra knivstukken på Nærbø i Rogaland

innenriks

– Han er til helsebehandling, og det er ukjent status. Vi har ikkje kontroll på nokon gjerningsmann, og vi har væpna politi på veg for å avklare, seier operasjonsleiar Victor Jensen i Sørvest politidistrikt til VG.

Politiet melde også om knivstikking på Stord, men her var det berre snakk om truslar med kniv, og ingen vart knivstukken.

– Hendinga på Nærbø er framleis uavklart. Ein mann i 20-åra er knivstukken, og skal vere under legebehandling. Gjerningspersonen er per no ukjent, opplyser politiet på Twitter.

(©NPK)