Lokallagsleiarar og tillitsvalde i KrF delte i synet på vegvalet

innenriks

NRK har fått svar frå 236 av dei 310 lokallagsleiarane i KrF om regjeringsspørsmålet. Ein stor del er usikre, men det er fleire som ønsker å samarbeide med Ap og Sp enn dei borgarlege.

På spørsmålet om lokallagsleiarane er for eller mot eit mogleg regjeringssamarbeid med Ap og Sp, slik KrF-leder Knut Arild Hareide har anbefalt, svarer 82 av dei spurde (35 prosent) at dei er for. 42 prosent er imot og 23 prosent har svart at dei er usikre eller ikkje vil svare.

På den andre sida svarer 61 (26 prosent) ja på spørsmålet om dei meiner at KrF skal gå inn i den noverande regjeringa med Høgre, Venstre og Frp. 45 prosent svarer nei på dette spørsmålet, mens 29 prosent svarer at dei ikkje vil konkludere, er usikre eller ikkje veit.

Mykje uvisse

Respondentane er ikkje blitt spurde om det tredje alternativet – som er å fortsette i opposisjon som i dag. I tillegg til at mange er usikre i valet sitt, er det også 74 av lokallagsleiarane som ikkje har svart på kartlegginga. Dermed er det usikkert kor mykje ein kan lese ut av tala.

Eit fleirtal av dei som har svart (56 prosent) meiner at Knut Arild Hareide er den rette til å leie partiet. 10 prosent meiner at Hareide må gå, mens 34 prosent svarer at dei er usikre, ikkje vil kommentere eller meiner at landsmøtet må avgjere det.

Tillitsvalde 14–12

Media kappar om å avdekkje kor sterkt dei ulike synspunkta står i partiet før samarbeidsspørsmålet blir avgjort på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Avisa Dagen har laga eit oversyn over korleis sentrale tillitsvalde – stortingsrepresentantar, fylkeslagsleiarane og sentralstyremedlemmer – stiller seg. Oppteljinga deira viser at tolv er for eit samarbeid til venstre, deriblant Hareide sjølv, mens 14 vil samarbeide til høgre, slik nestleiarane Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad går inn for. Fire av dei Dagen har spurt, ville ikkje svare.

Både Hareide og nestleiarane skal dei neste vekene møte lokal- og fylkeslag og delta i diskusjonen fram mot landsmøtet.

Binde delegatane?

Samtidig går ein debatt føre seg om landsmøtedelegatane fylkeslaga sender skal stille med bundne mandat, eller få stemme etter eiga overtyding.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold åtvarar mot å binde delegatane og meiner det er viktig at vilja til medlemmene kjem fram på landsmøtet, også mindretalet sitt syn.

– Avgjerda som skal takast, må ha ein legitimitet som heile partiet kan slutte seg til. Fleirtalet si vilje må komme fram. Og så får ein bøye seg for det fleirtalet. Er prosessen god og du føler at du blir lytta til, blir det lettare å gå vidare også dersom du ikkje har fått gjennomslag, seier Bekkevold til ABC Nyheter.

(©NPK)