Krev 2.000 fleire arbeidsplassar til psykisk utviklingshemma

innenriks

– Vi krev 2.000 plassar i denne stortingsperioden, seier informasjonssjef Flemming Trondsen i ASVL, som organiserer brorparten av dei kommunale bedriftene som tilbyr tilrettelagde arbeidsplassar.

Torsdag skal rundt 40 stortingsrepresentantar ete frukost framfor Løvebakken saman med nokon av dei som har lagt til rette for arbeid og rettleiarar. Rundt om i landet har kommunepolitikarar fått den same invitasjonen frå dei lokale vekstbedriftene.

Målet er å få politikarane til å sjå behovet og sette av meir pengar til å gi lettare psykisk utviklingshemma og andre som treng det, ein jobb å gå til. Tilbodet er eit spleiselag mellom staten og kommunane.

– Det handlar om å kunne delta på lik linje med alle andre i arbeidslivet. Vi ser på det som like viktig for denne gruppa som andre. Forsking viser at utviklingshemma som har arbeid, oppgir at dei har høgare livskvalitet enn dei som ikkje har det, seier Trondsen.

Aukar potten med 22,5 millionar

Statsminister Erna Solberg (H) har varsla at potten over statsbudsjettet vil auke neste år. Ytterlegare 22,5 millionar kroner blir sett av i regjeringa sitt forslag. Det vil gi 200 fleire plassar til dei som fell utanfor det vanlege arbeidslivet, ifølgje Dagen. Dette kjem på toppen av 100 plassar som kom til i det reviderte budsjettet i vår.

– Tradisjonelt sett har velferdsordningane vore å gi folk pengar. Eigentleg treng folk meistring og ein meiningsfull kvardag, seier statsminister Erna Solberg (H) til avisa.

Krev krafttak

Men det må eit krafttak til når vi veit at heile 67 prosent av dei med lettare utviklingshemming, verken har arbeid eller dagtilbod, meiner Trondsen.

Kravet om 2.000 nye VTA-plassar (varig tilrettelagt arbeid) i denne stortingsperioden er eit moderat krav, ifølgje Trondsen.

Han viser spesielt til situasjonen for dei unge. Berre 15 prosent av unge med lettare psykisk utviklingshemming i alderen 18–25 år har eit jobb- eller dagtilbod.

Utfordringa er at dei som har fått ein VTA-plass, blir i jobben så lenge dei meistrar han. Psykisk utviklingshemma lever dessutan lenger enn før. Dermed blir dei unge som kjem til, sett på venteliste.

– Dei unge går rett frå skolebenken og inn i eit passivt tilvære, seier Trondsen.

(©NPK)