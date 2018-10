KrF er honningkrukka på Stortinget

innenriks

Om ein knapp månad skal KrF bestemme seg for om partiet skal gå til høgre eller venstre. Det kan velte Regjeringa Solberg.

Denne politiske realiteten sette eit tydeleg preg på trontaledebatten onsdag, som markerer startskotet for det politiske arbeidet på Stortinget.

KrF-frieri

Ap-leiar Jonas Gahr Støre starta ballet med eit utilslørt KrF-frieri frå Stortingets talarstol.

– Dette er eit verdival. Vi har ei open haldning til alle parti som støttar opp om fellesskapsløysingar, sa Støre, som blant anna trekte fram nei til kommersialisering av velferda og meir pengar til sjukehus, omsorg og skole – som også er viktige KrF-saker.

Frieriet blei lagt merke til av Trond Helleland i Høgre.

– Vi har også ei utstrekt hand til KrF, slo han fast i replikken sin til Støre.

KrF-leiar Knut Arild Hareide ville også gjerne ha ein replikk, men det fekk han ikkje, utan at han gråt bitre tårer på grunn av det.

– Vi kan ikkje klage på at media gløymer dei litt mindre partia for tida, skreiv han på Twitter like etter.

Barnereform

Sjølv ønsker den omsverma partileiaren å få partia på Stortinget med på ei barnereform i haust. Blant anna ønsker KrF å auke barnetrygda, ha ei meir rettferdig ordning for fødselspengar og tilby gratis barnehage frå tredje barn.

– Dette vil gi ein betre kvardag for barnefamiliane. Å styrke barnetrygda vil vere eit viktig løft for fattige barn, meiner Hareide, som ikkje uventa fekk få kritiske spørsmål etter innlegget.

– Eg har ikkje førebudd meg på dei mest krevjande replikkane i dag, erkjente KrF-leiaren.

SV-støtte

SV var derimot raskt på banen med støtte til barnereforma.

– Dette er politikk som også SV ønsker å få fleirtal for, slo Østfold-representanten til SV Freddy André Øvstegård fast.

Verken Ap eller Høgre har så langt hatt lyst til å auke barnetrygda, men Anniken Huitfeldt (Ap) roste Hareide for å bringe inn barnefamiliane sin situasjon.

– Sidan finanskrisa i 2008 har fødselstala gått ned. Korleis kan vi auke dei, spurde ho Hareide.

– Denne bekymringa bør røre ved oss alle, nikka Hareide.

Raja peikte på sigrar

Abid Raja (V) minte på si side om kva «sentrumskameratane» Venstre og KrF har fått til på borgarleg side dei siste fem åra.

– KrF har hatt betydeleg gjennomslag, sa Raja og vifta med ei liste over 40 KrF-sigrar berre i år og i fjor.

– Vi har sett eit betydeleg preg på det politiske Noreg. Men det betyr ikkje at vi nødvendigvis greier å styre retninga. Det er den debatten vi skal ta i partiet no, svarte Hareide.

Mange saker

Ei rekke politiske saker blei også tatt opp i Stortinget onsdag. Senterpartiet leverte som varsla inn eit forslag om å oppheve samanslåinga av Troms og Finnmark og seie nei til storfylket Viken.

SV fremmer heile 15 forslag om å granske korleis dei ulike kutta til regjeringa har ramma dei svakaste. Partiet har også tatt initiativ saman med Ap til eit nytt klimaforlik på Stortinget.

Ap går for sin del inn for ei ny forhandling av bompengetakstane på Nord-Jæren og krev meir openheit om prisen på legemiddel i norske sjukehus.

Sukkerdemonstrasjon

Mens politikarane diskuterte i stortingssalen, samla tilsette frå Freia, Nidar, Coca-Cola, Ringnes og Brynild seg på Løvebakken for å demonstrere mot sukkeravgifta, som auka med 83 prosent ved nyttår.

– Avgifta set arbeidsplassane våre i fare, seier produktsjef i Brynild Therese Knutzen til NTB.

