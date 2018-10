Kartlegging: Lokallagsleiarane i KrF er delte i synet på vegvalet

innenriks

Respondentane har i to separate spørsmål tatt stilling til dei ulike regjeringsalternativa i kartlegginga frå NRK.

På spørsmålet om lokallagsleiarane er for eller mot eit mogleg regjeringssamarbeid med Ap og Sp, slik KrF-leder Knut Arild Hareide har anbefalt, svarer 82 av dei spurde (35 prosent) at dei er for. 42 prosent er imot og 23 prosent har svart at dei er usikre eller ikkje vil svare.

På den andre sida svarer 61 (26 prosent) ja på spørsmålet om dei meiner at KrF skal gå inn i den noverande regjeringa med Høyre, Venstre og Frp. 45 prosent svarer nei på dette spørsmålet, mens 29 prosent svarer at dei ikkje vil konkludere, er usikre eller ikkje veit.

Dei er ikkje blitt spurde om det tredje alternativet – som er å fortsette i opposisjon som i dag.

I tillegg til at mange er usikre i valet sitt, er det også 74 av lokallagsleiarane som ikkje har svart på kartlegginga. Dermed er det usikkert kor mykje ein kan lese ut av tala.

Eit fleirtal av dei som har svart (56 prosent) meiner at Knut Arild Hareide er den rette til å leie partiet. 10 prosent meiner at Hareide må gå, mens 34 prosent svarer at dei er usikre, ikkje vil kommentere eller meiner at landsmøtet må avgjere det.

