Fleire par treng hjelp med forholdet

innenriks

Talet på familievernsaker auka i fjor med 2 prosent frå året før. Parforholdet var den viktigaste årsaka til å oppsøkje familievernkontoret, med 40 prosent av sakene. Det er ein auke på 1 prosentpoeng frå året før, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

For omtrent like mange var foreldresamarbeid eller rettleiing den viktigaste grunnen.

Totalt sett arbeidde familievernkontora med drygt 38.500 saker i fjor, av dei var drygt 29.600 saker nye. Auken gjaldt for alle regionar bortsett frå region Aust, der det var ein reduksjon på 2 prosent. Region Nord hadde flest saker per 1.000 innbyggjarar, med ti saker, Region Vest ligg lågast, med seks saker per 1.000 innbyggjarar.

– Kraftigast prosentvis auke var det for Region Sør, med 7 prosent fleire saker, opplyser rådgjevar i SSB Vibeke Sky.

