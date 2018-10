innenriks

– Dette er ei utvikling som venta for september, og den går inn i den same trenden vi har sett lenge med ei moderat utvikling i bustadprisane, sa administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Noreg då han la fram bustadprisutviklinga for september i år.

Nominelt fall bustadprisane med 1,1 prosent, noko som er noko betre enn i september i fjor, då bustadprisane fall 1,6 prosent nominelt.