Bustadprisane: Både seljar- og kjøparmarknad

innenriks

Bustadprisane på landsbasis steig med 0,1 prosent justert for sesongvariasjonar i september, som normalt er ein svak månad.

Direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Noreg, er ikkje overraska over utviklinga i bustadprisane.

– Dette er ei utvikling som var venta for september, og som går inn i den same trenden vi har sett ei stund, seier han.

Nominelt fall bustadprisane med 1,1 prosent, noko som er noko betre enn i september i fjor da bustadprisane fall 1,6 prosent nominelt. Prisane fall i alle delar av landet, og marknaden har dermed hatt ein moderat og svakt fallande trend i fire samanhengande månader.

Ifølgje Dreyer er dette ein ganske ideell bustadmarknad:

– Vi ønsker ikkje ein sterk prisvekst, da det i kjølvatnet vil komme ein høg gjeldsvekst for dei som kjøper bustadene. Vi ønsker oss nettopp ei flat prisutvikling, samtidig som at dei som ønsker eller må selje skal få moglegheita til å realisere dette, seier han til NTB.

Tilbodsauking vil gagne kjøparane framover

Nerja Mancic peiker på at bustadprisane som blei lagt fram onsdag, var ein klassisk september-månad med svært føreseieleg utvikling.

– Til så lenge er etterspurnaden stor nok til å absorbere tilbodsaukinga, og marknaden er i balanse. Framover vil truleg tilbodsaukinga bli større enn etterspurnaden.

Mancic fortel at det er venta at omsetjingstida vil auke, og at bustadkjøparane vil få meir å velje imellom.

– Med ei så flat prisutvikling som vi har no, høyrer marknaden like mykje til kjøpar som til seljar. Framover er det venta at marknaden høyrer meir og meir til kjøparen, seier ho.

Liten effekt av renteauking

Ifølgje Mancic er det venta at Oslo vil leie nedkjølinga i bustadmarknaden framover, ettersom tilbodet relativt sett vil auke mest i hovudstaden og fordi renteaukingane er merkbare i området.

I Oslo, som normalt har hatt sterk prisutvikling og ofte ein heit bustadmarknad, gjekk prisane ned 2 prosent nominelt i september i år. Det er svakare enn gjennomsnittet på 1,2 prosent fall, men betre enn utviklinga i september i fjor, da bustadprisane fall 2,7 prosent.

Kristiansand hadde den beste utviklinga denne månaden, med ein vekst på 0,1 prosent, mens Ålesund og området rundt gjorde det dårlegast med eit prisfall på 2,1 prosent, justert for sesongvariasjonar.

– Isolert sett vil ikkje denne renteaukinga ha nokon særleg effekt på etterspurnaden, men summen av alle dei varsla renteaukingane vil dempe bustadprisane – trass i sterkare lønnsvekst og betre tider for norsk økonomi, seier Macic.

Trass i at rentene aukar er det aldri før blitt kjøpt og seld så mange bustader per tredje kvartal som i år. Det vitnar om at renteaukinga frå Noregs Bank, så langt ikkje har hatt nokon dempande effekt på bustadmarknaden, meiner Dreyer.

– Akkurat no er det ingenting som tyder på at renteaukinga har dempa kjøpelysta til norske forbrukarar, seier Dreyer, som likevel ikkje ser vekk frå at renta vil kunne påverke bustadmarknaden framover.