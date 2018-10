Aktor ber om 14 års fengsel etter Ålesund-drap

innenriks

Statsadvokat og aktor Jogeir Nogva la ned påstanden om straff i retten onsdag, skriv Sunnmørsposten. Den tiltalte 30-åringen har innrømt at han stakk Svendsen med kniven, men har ikkje erkjent straffskyld etter tiltalen som går på forsettleg drap.

– Vi vil ikkje hevde at det blei gjort med hensikt. Men han har gjort eit val og visst om risikoen, og utførte likevel handlinga. Vi vil hevde at tiltalte hadde medvit om at handlinga mest sannsynleg kunne føre til død, sa Nogva i prosedyren sin.

Hendinga skjedde i ei gate på Brunholmen i Ålesund rundt klokka 16.45 måndag 26. februar. Den tiltalte 30-åringen var rusa og hadde med seg ein kniv som han brukte til å stikke Svendsen i handa og brystregionen med.

– Dette er ein skremmande kniv som får tankane over på soldatar. Kniven kan gjere potensiell skade, og han er laga som eit potensielt drapsvåpen. Det skjer ei overlevering av kniv, tiltalte ber han med seg i skjul. Når ein ber med seg ein slik kniv og skjuler han i jakka, så må ein legge til grunn at tiltalte har hatt medvit om at han har hatt med seg noko som er livstruande, sa Nogva i retten, ifølgje Sunnmørsposten.

