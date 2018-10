VG: Fire millionar til nasjonalt eldreombod

innenriks

Det bekreftar eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) til VG.

– Mens det i mange år har vore eit nasjonalt barneombod, er regjeringa opptatt av at eldre også skal få eit ombod, eit eldreombud. Dette sikrar vi no i budsjettet for 2019, seier Michaelsen.

Føremålet med det nye ombodet er å betre eldreomsorga, og Michaelsen kunngjorde nyheita då ho besøkte Fagerborghjemmet i Oslo. Frp har lenge etterspurt dette, og planen er at ombodet blir oppretta i andre halvår i 2019.

Fire millionar kroner blir fordelte på to nye årsverk og fem årsverk til å styrkje dei lokale omboda. Michaelsen meiner det er viktig for regjeringa å opprette eit nasjonalt eldreombud, og at kommunane no må tenkje meir på eldreomsorg.

– Vi som er her i dag, brenn for eldreomsorg. Dette er ikkje ei stilling som blir sett bort i ein krok, men eit viktig prioriteringsområde for oss, seier ho til VG under sitt besøk på Fagerborghjemmet.

