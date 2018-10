Stortinget opna i skuggen av KrF-strid

innenriks

I vandrehallen etterpå var det eitt spørsmål som overdøyvde alle andre: kva skjer dersom Kristeleg Folkeparti vel å samarbeide med Arbeidarpartiet og Senterpartiet om å danne ny regjering?

Sikker på kursendring

KrF skal stake ut retninga for framtida på eit ekstraordinært landsmøte 2. november.

Partileiar Knut Arild Hareide seier til NTB at han meiner det er realistisk at han vil få fleirtal for ei kursendring.

– Om ikkje hadde eg ikkje gått inn for dette, seier han.

Spørsmålet vil prege heile den kommande månaden, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

– Men om dei vel å søke samarbeid med oss, oppstår ein ny situasjon, der regjeringa ikkje lenger har fleirtal på Stortinget. Det vil Arbeidarpartiet vere klar til å ta ansvar for, seier Støre til NTB.

Han trur ikkje det er for tidleg å ta over for partiet som så vidt har begynt å komme seg etter indre strid og veljarflukt.

– Arbeidarpartiet er i bra form, konstaterer Støre.

Budsjettspørsmål

Eit anna spørsmål er korleis KrF vil stille seg til regjeringa sitt budsjettforslag, som skal leggjast fram måndag, dersom partiet gjer ei venstredreiing.

– Eg ønsker ikkje å begynne denne typen spekulasjonar no, før partiet har tatt valet sitt. Det er heilt bevisst. Men på spørsmål om vi har tenkt gjennom den situasjonen, er svaret ja, seier Hareide.

VG skreiv før helga at Solberg vil true med å gå av dersom ho ikkje får fleirtal på Stortinget for budsjettet sitt.

Klarare syn

KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad er derimot klar på at eit ja til Ap/Sp-samarbeid betyr budsjettsamarbeid.

– Om vi går for eit samarbeid med Ap, vil det jo vere naturleg å snakke budsjett med dei. Å starte budsjettsamtalar med Solberg-regjeringa vil da vere unaturleg, seier Ropstad, som også er finanspolitisk talsmann for KrF, til NTB.

– Eg ser jo for meg at dei tre partia vil sette finanspolitikarane sine til å begynne å jobbe med dette. Det er jo ikkje unaturleg dersom vi skal samarbeide om ei regjeringserklæring, at vi også diskuterer hovudlinjer i budsjettet for neste år og eventuelt kjem med ei større revidering i ein tilleggsproposisjon seinare, seier han.

I motsetning til Hareide ønsker Ropstad sonderingar om å gå inn i regjeringa vi har i dag.

Trontalekritikk

Som vanleg blei trontalen, der regjeringa legg fram dei viktigaste politiske sakene sine for det kommande året, møtt av skarp kritikk frå opposisjonen. I år fekk særleg klima og tiltak mot fattigdom og utanforskap merksemd.

– Det er den tynnaste trontalen eg har høyrt når det gjeld kva regjeringa konkret vil gjere for å oppnå måla sine, seier Støre.

Talen viser ei regjering som har gått tom for energi, meiner SV-leiar Audun Lysbakken.

– Dette er ei regjering som ikkje har noko nytt å komme med, seier han til NTB.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum meiner at trontalen ikkje skil seg nemneverdig frå tidlegare år, trass i at Venstre er komme med i regjeringa.

– Dei legg inn flosklar som «grønt skifte» berre for at det skal stå der. Men det er politikken som tel til slutt, seier han til TV 2.

