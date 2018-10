Staten aukar nettleiga med 0,6 øre per kilowattime

innenriks

Statnett driftar det norske kraftsystemet med rundt 11.000 kilometer med høgspentlinjer og 150 stasjonar, og fakturerer dei regionale nettselskapa for bruken av sentralnettet.

No har det statseigde konsernet vedtatt å auke tariffen i nettverket med ni prosent for 2019. For vanlege forbrukarar betyr det at rekninga i snitt vil auke med 0,6 øre per kilowattime, opplyser Statnett i ei pressemelding.

For eit hushald med eit forbruk på 20.000 kilowattimar i året, det gjennomsnittlege forbruket i ein einebustad, betyr denne auken eit tillegg på 120 kroner i året.

– Det er ein auke som er nødvendig fordi vi er inne i ein periode med store investeringar som må finansierast gjennom det spleiselaget som nettariffen er, seier kommunikasjonssjef for drift og marknad Henrik Glette i Statnett til E24.

I ein rapport Noregs vassdrags- og energidirektorat offentleggjorde i 2017 kom det fram at Statnett og nettselskapa skal investere 140 milliardar fram til 2025.

(©NPK)