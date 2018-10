Nesten éin million færre bompasseringar med fossildrivne bilar i Oslo og Akershus

innenriks

I same periode har talet på passeringar med elbil auka med 496.000.

– Det er ein oppgang på heile 38,9 prosent sidan september i fjor, seier kommunikasjonssjef i Fjellinjen Håkon Nordahl.

– Denne veksten er heilt eventyrleg, og viser at elbilrevolusjonen for alvor er i gang i Oslo. Det viktigaste er likevel å redusere biltrafikken, då elbilar også tar mykje plass i ein by som allereie har for mykje biltrafikk, seier Sirin Stav, vara i Oslo bystyre for Miljøpartiet Dei Grøne.

Totalt har trafikken gått ned med 4,9 prosent, viser tal frå Fjellinjen. Totalt var det 475.000 færre bilar gjennom bomringen i september i år i enn i fjor.

Rushtidsavgifta vart innført 1. oktober i fjor var, og tala viser at trafikken har endra seg det siste året. I halvtimen før rushtida, frå klokka 6 til 6.30, har trafikken auka med 3,6 prosent. Samtidig var det ein nedgang i sjølve rushtida på 2,6 prosent.

Sjølv om talet på passeringar med elbil aukar, er det framleis fossildrivne bilar som står for mesteparten av passeringane. 81,2 prosent av passeringane i september i år var fossildrivne bilar.

(©NPK)