innenriks

Isaias Afwerki og Abiy Ahmed er aktuelle i samband med fredsavtalen mellom Eritrea og Etiopia, mens Zannah Mustapha, James Wuye og Muhammad Ashafa blir peika ut for innsatsen deira for fred og forsoning i Nigeria.

Den Olympiske komité blir nemnd for arbeidet for forsoning på Koreahalvøya og Nadia Murad for arbeidet mot folkemordet på yazidiane.

Årets vinnar av Nobels fredspris blir kunngjord på fredag.

(©NPK)