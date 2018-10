NHO: – Oppsvinget i økonomien femnar breiare

innenriks

I ein ny rapport skriv NHO at Noreg seglar i medvind. Stemninga blant medlemsbedriftene i organisasjonen er den beste sidan finanskrisa ramma landet for ti år sidan.

Det ser også ut til at vi har rista av oss dei fleste effektane av den såkalla oljebremsen.

– Etter at oljebremsen knekte økonomien for nokon år sidan, er vi no etter alle solemerke tilbake i ein normalsituasjon i norsk økonomi, seier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til NTB.

Han åtvarar samtidig mot fallande sysselsettingsdel i yngre aldersgrupper – der ein del altså ikkje har fått nyte godt av dei betra økonomiske utsiktene.

– Oppsvinget femnar breiare

Dørum meiner det økonomiske omslaget kom i fjor, men at trenden er blitt tydelegare.

– Det vi no er vitne til, er at oppsvinget femnar breiare og djupare.

37 prosent av bedriftene som blei spurde i Næringslivets økonomibarometer svarte at marknadssituasjonen var god i august. Delen var den høgste på ti år.

Varehandel er eit unntak, og Dørum trur årsakene her er knytt til den aukande netthandelen og andre strukturelle endringar.

Likevel meiner han det no er riktig både å auke renta og stramme inn på oljepengebruken i statsbudsjettet, som leggjast fram måndag. Slik kan styresmaktene ha fleire verkemiddel tilgjengelege dersom situasjonen skulle endre seg igjen lenger fram i tid.

– No er tida inne for å leggje pengar til side til neste lågkonjunktur, seier Dørum.

Arbeidsløysa fell sakte

NHO justerer vekstoverslaget sitt for fastlandsøkonomien i år opp til 2,5 prosent. Dette er nesten 0,5 prosentpoeng høgare enn det førre overslaget i juni.

Oljeprisen har gått opp til nesten 85 dollar fatet, og oljeinvesteringane har slutta å falle. I åra som kjem, er dei venta å vekse, samtidig som bruttonasjonalproduktet (BNP) er venta å gå noko ned.

Eit skår i gleda er situasjonen på arbeidsmarknaden, som ikkje er fullstendig restituert etter oljekrisa. Arbeidsløysa fell breitt, men ho fell sakte, og delen sysselsette er framleis lågare enn tidlegare.

NHO ventar framleis ein forsiktig nedgang i arbeidsløysa – til 3,8 prosent i år, og vidare til 3,6 og 3,5 prosent i 2019 og 2020.

Dørum åtvarar om at handelskonflikten mellom USA og Kina potensielt kan svekkje den økonomiske aktiviteten globalt og ramme den norske eksporten. Så langt har likevel konsekvensane vore avgrensa.

(©NPK)