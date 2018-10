Forbrukartilsynet meiner ARK driver villeiande marknadsføring

innenriks

ARK Bokhandel har marknadsført sal av brettspel og puslespel til 50 prosent av rettleiande pris. Forbrukartilsynet meiner at marknadsføringa er villeiande fordi bokhandlarkjeda ikkje har lagt fram tilstrekkeleg dokumentasjon på at dei rettleiande prisane er reelle samanlikningsprisar.

– Om vara sjeldan eller aldri har vore seld for den rettleiande prisen er ikkje prisavslaget reelt. I dei fleste bransjar ser vi at rettleiande priser ofte er meir villeiande enn rettleiande, seier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukartilsynet.

For å kunne bruke rettleiande pris i marknadsføringa blir det kravd at ein må kunne dokumentere at ein vesentleg del av omsetjinga i marknaden faktisk skjer til denne prisen.

– Dokumentasjonskravet kan vere vanskeleg å innfri og derfor anbefaler vi å nytte andre samanlikningsprisar som eigne reelle førprisar for å kommunisere eit tilbod, seier Gjedrem.

ARK seier at dei vil ta til seg oppmodinga til Forbrukarrådet, og sikre at framtidige kampanjar er i samsvar med marknadsføringslova.

