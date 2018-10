Fleire inn enn ut av KrF etter Hareides venstrevri

innenriks

43 av dei som har meldt seg ut, oppgir politisk årsak, opplyser kommunikasjonssjef i KrF Mona Høvset til NTB. Partiet kjenner ikkje grunngjevinga til dei som melder seg inn, men Høvset stadfestar at talet på innmeldingar i helga var uvanleg høgt.

– Glad for at 224 menneske har meldt seg inn i KrF sidan fredag. Eg ønsker dykk velkommen på KrF-laget. Saman for eit varmare samfunn, skreiv Hareide på Twitter tysdag.

Partiet er svært splitta i synet på om dei bør samarbeide med den borgarlege regjeringa, eller kaste ho og heller forhandle om regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, slik Hareide foreslår.

Begge nestleiarane, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, vil at partiet skal forhandle om regjeringsdeltaking med Høgre, Framstegspartiet og Venstre først.

Bli i opposisjon?

Eit fleirtal på fem av dei åtte stortingsrepresentantane til KrF ønsker at partiet skal samarbeide til høgre, heller enn til venstre, ifølgje VG.

Men ein av dei fem, parlamentarisk nestleiar Hans Fredrik Grøvan, peiker på ein tredje veg: Å bli i opposisjon.

– I ein situasjon der partiet blir delt, kan det vere behov for å få eit tredje alternativ for å unngå ei avskaling. Eg vil prøve å få fram det, sjølv om eg er klar over at det er ein krevjande situasjon å stå i, seier han til Dagens Næringsliv.

Blant dei som har reagert på Hareides råd, er tidlegare andre nestleiar Inger Lise Hansen, som seier at ho ikkje stemmer på KrF dersom dei samarbeider med Ap.

– Eg er glad i KrF og har brukt mykje tid på å kjempe for det verdigrunnlaget partiet står for. For meg blir partiet noko anna ved å søke regjeringsmakt på venstresida, sa Hansen i VG måndag.

Leiardiskusjon

Sjølv om Hareide sjølv har sagt at han gjerne vil fortsette å leie partiet uansett kva veg dei går, har enkelte også opna diskusjonen om posisjonen hans. Anne Ma Timenes, hovudutvalsleiar og fylkestingsmedlem for KrF i Vest-Agder, meiner han ikkje kan fortsette, ifølgje NRK.

Utspelet irriterer Gulen-ordførar Trude Brosvik, som er KrF-kandidaten til jobben som fylkesordførar i nye Vestland.

– Dei som tar opp dette no, har ikkje det beste for partiet i tankane, seier ho til same kanal, og avviser at det er ein leiardebatt i partiet no.

Etter å ha lytta til dei sprikande råda frå leiartrioen, vedtok landsstyret i KrF fredag å kalle inn til eit ekstraordinært landsmøte 2. november for å avgjere samarbeidsspørsmålet. Fram til da skal saka diskuterast i lokallaga og fylkeslaga i partiet, som vel utsendingar til landsmøtet.

