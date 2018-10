Finnmark ber Solberg om å invitere Putin

innenriks

– Vi meiner at det vil vere riktig å invitere øvste politiske nivå i Russland til markeringa i Sør-Varanger. Vi ber statsministeren om å medverke til det, skriv fylkesordførar Ragnhild Vassvik og Sør-Varanger-ordførar Rune Rafaelsen i eit brev til Statsministerens kontor.

Det var Altaposten som først omtalte brevet.

Aust-Finnmark blei frigjort frå tysk okkupasjon i 1944, da sovjetiske soldatar kom til Bjørnevatn 25. oktober 1944. Frå 23.–25. oktober vil Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune markere jubileet, blant anna med ein konferanse.

Dei vil også invitere statsministeren og kongen til markeringa.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ser ikkje bort frå at det kan bli aktuelt å invitere den russiske presidenten til markeringa.

– Dette er noko regjeringa no vurderer. Eg vil understreke at det framleis er tidleg i prosessen, fordi dette ligg eitt år fram i tid. Det er viktig for oss å markere denne årsdagen på ein god og respektfull måte, som vi også har gjort ved tidlegare høve, sa Søreide til NTB i september.

Ho understreka likevel at tradisjonen har vore å invitere på utanriksministernivå.

