Fem av åtte KrF-representantar ueinige med Hareide

Det er klart etter at alle stortingsrepresentantane har flagga si meining i samarbeidsspørsmålet. Torhild Bransdal bekreftar no at ho heller mot høgresida, skriv VG.

Hareide har rådd partiet til å søke samarbeid til venstre – det vil seie med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Det endelege vedtaket blir fatta på eit ekstraordinært landsmøte 2. november.

Begge KrFs nestleiarar, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, vil at KrF heller skal gå i regjering med Høgre, Venstre og Frp. Det vil også parlamentarisk nestleiar Hans Fredrik Grøvan og stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Tore Storehaug og Geir Jørgen Bekkevold er einige med Hareide.

