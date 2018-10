Bom-sabotør: – Vi kjem til å øydeleggje fleire bomstasjonar

innenriks

– Folket må gjere opprør. Det er folket som skal bestemme, ikkje politikarar, seier mannen til Stavanger Aftenblad.

Han hevdar til avisa at planen i helga var å øydeleggje alle 38 bomstasjonane på Nord-Jæren, men at dei ikkje var nok folk.

– Vi blir stadig fleire aksjonistar og eg kan garantere at vi kjem til å øydeleggje fleire bomstasjonar. Vi har kanskje vekt nokon politikarar allereie. Vi håpar at fleire og fleire politikarar vaknar og gjer det rette og at alle til slutt innser at bommane må bort, seier mannen, som er i 30-åra.

Han seier dette når journalisten påpeiker at politikarane trass alt er valde av folket:

– Det er naturlegvis sant, men vi snakkar her om politikarar som er i utakt med befolkninga. Politikarar som lover gull og grøne skogar og som gløymer alt så snart dei får makt, seier han.

Politimeister i Sørvest politidistrikt, Hans Vik, reagerer kraftig på utsegnene og planane til grupperinga.

– Dette er ein av dei dårlegaste ideane eg har høyrt på lenge, seier han.

Han påpeiker at ressursane dei bruker på aksjonistane går ut over andre viktige arbeidsoppgåver.

– Bodskapen min er enkel. Dette kallar eg politisk motivert skadeverk og kriminalitet. Det kan vi ikkje ha. Punktum. Med store bokstavar. Veldig store bokstavar. No må dei ta seg saman, seier han til Aftenbladet.

(©NPK)