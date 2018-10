Uvanleg mange innmeldingar i KrF etter Hareides vegval

innenriks

– Dette er heilt uvanleg, men naturlegvis veldig hyggeleg! Vi kjenner ikkje grunngjevinga til dei mange som har meldt seg inn no, men det er tydeleg at det er mange som vil vere med på KrF-laget for å byggje eit varmare samfunn, skriv informasjonssjef Mona Høvset i ein e-post.

NTB har også spurt kor mange utmeldingar partiet har fått i kjølvatnet av talen til Hareide på fredag, men Høvset seier dei ikkje har oversikt over dette endå, sidan det må handterast manuelt.

Sentrumspartiet er splitta i synet på om det bør søke regjeringsmakt med høgre- eller venstresida. Saka skal avgjerast på eit ekstraordinært landsmøte 2. november.

(©NPK)