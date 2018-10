Telenor vurderer mobilsatsing på Filippinane

innenriks

Det er i tilfelle den første geografiske ekspansjonen til Telenor sidan 2014, då selskapet lanserte mobiltenester i Myanmar.

– Forhåpentlegvis kan vi delta her, seier Ahmed Shibly, sjef i Telenor-selskapet Grameenphone i eit intervju med Philippine Daily Inquirer.

Telenor bekreftar overfor E24 at dei følgjer utviklinga i landet, men at det ikkje er gitt at dei skal inn på den filippinske marknaden.

– Vi kan bekrefte at vi følgjer utviklinga relatert til at Filippinane har sett i gang ein prosess for å legge til rette for ein tredje mobiloperatør, seier fungerande kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Telenor Group.

– Det betyr ikkje det same som at Telenor har interesse av ein lisens der, men som ein stor aktør i regionen ønsker vi uansett å finne ut kva for prosess styresmaktene ser for seg, utdjupar han.

Fristen for å delta i den nye lisensaksjonen for å bli den tredje store mobiloperatøren i landet, er 5. november.

(©NPK)