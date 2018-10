Semje om ny normaltariff for fastlegar

innenriks

Partane er samde om at fleire fastlegar skal på plass og at pasientlistene skal ned. Samtidig skal fastlegane bli kompensert økonomisk for dette.

– Desse tiltaka vil bidra til at fastlegane får meir tid til pasientane, seier leiar Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen.

Forhandlingane om normaltariffen enda med brot tidlegare i år. Måndag kom likevel partane til semje og signerte protokollen om normaltariffen.

– Vi er glad for at vi no kan legge usemja med staten bak oss. Helseministeren er samd i at oppgåvemengda har blitt for stor og at pasientlista må ned. Skal vi få til det, trengst det fleire fastlegar, seier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Regjeringa set også av pengar til ALIS Nord og til spesialistutdanninga av allmennlegar.

– Vi er glade for at regjeringa har lytta til oss og løyver midlar til rettleiing av dei som spesialiserer seg til å bli allmennlegar. God rettleiing er eit av dei viktigaste tiltaka vi har for å rekruttere og behalde nye fastlegar, seier Øren.

