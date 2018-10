Regjeringa foreslår omfattande endringar i drosjenæringa

innenriks

Samferdselsdepartementet skriv i eit høyringsnotat at dei etter å ha sett nærmare på drosjenæringa har konkludert med at det er varierande kvalitet på tenestene, og at konkurransen i marknaden ikkje fungerer godt nok.

I høyringsnotatet tar samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til orde for meir liberalisering.

– Etterspørselen etter drosje i byane er stor. Her vil open konkurranse regulere bransjen. Folk er vande til enkel tilgang til transporttenester gjennom mobilapplikasjonar. Med ei liberalisering kan nye aktørar etablere seg, så lenge dei følgjer lovar og reglar.

Lågare krav for drosjeløyve

Høyringsnotatet legg også opp til fjerning av behovsprøving på drosjeløyve, då det i dag skal avgrense talet på aktørar på drosjemarknaden.

Samferdselsdepartementet går inn for å behalde kravet om drosjeløyve for alle som driver drosjetransport, men vil gjere krava for å få tildelt løyve mildare.

Departementet meiner dette skal løysast ved å fjerne kravet om fagkompetanse og om å kunne stille økonomisk garanti. I staden skal kravet om fagkompetanse flyttast over på bilførar.

For føraren er det foreslått ei innføring av fagkompetansekrav for å kunne få køyresetel. Bakgrunnen for dette er at det er bilføraren som har direkte kontakt med transportbrukarane.

Særleg med tanke på køyring av barn, eldre og brukarar med nedsett funksjonsevne meiner departementet at det er nødvendig med fagkompetansekrav for å få køyresetel.

Taxiforbundet reagerer

Dette vekkjer sterke reaksjonar frå Norges Taxiforbund.

– Det må vere den einaste næringa der kompetansekrav blir fjerna. Det blir rett nok stilt nokre krav for å få køyresetel som taxisjåfør, men desse ligg også så lågt at det heller kan bli eit bidrag til eit race mot botnen, i staden for ei seriøs næring, som ministeren seier han vil ha, seier leiar i Norsk Taxiforbund, Øystein Trevland.

Det blir også foreslått at det skal innførast krav om å ha hatt førarkort for personbil i to år for å få køyresetel for drosje.

Høyringsfristen er 1. januar 2019. Deretter vil Samferdselsdepartementet gå gjennom forslaga før det blir fremja forslag til Stortinget.

