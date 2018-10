Røde Kors etterlyser betre innsats i eldreomsorga

innenriks

Ifølgje Røde Kors' besøksvenner fortel mange av dei eldre at dei er underernærte på fleire område. Det er ikkje berre snakk om manglande matlyst, men også mangel på sosial og fysisk kontakt.

Rapporten trekkjer også fram tal frå ein rapport skriven for The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine av ei gruppe norske legar, som følgde 700 pasientar fordelte på 47 norske sjukeheimar. Av desse døydde 46 prosent med moderate eller store smerter.

Rapporten peikar på manglande bemanning som ei mogleg årsak, og peikar på at det på om lag 900 sjukeheimar i Noreg er fordelt 360 legeårsverk.

– At eldre må leve dei siste åra i livet utan tilfredsstillande omsorg, aktivitet og helsehjelp er uhaldbart, seier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors

Røde Kors etterlyser ein større innsats for å betre eldreomsorga i Noreg, og kjem med fleire konkrete forslag.

– Vi ser at vi med enkle grep kan gjere mykje for å forbetre situasjonen for eldre i Noreg. Vi foreslår blant anna fleire tilpassa aktivitetar, meir og velsmakande mat, seier Apeland.

Han seier også at mykje kan gjerast betre i samarbeidet mellom det frivillige og det offentlege.

– Vi etterlyser at det blir oppretta faste kontaktpersonar mellom frivilligheita og det offentlege. Dette kan gi føreseieleg frivillig aktivitet og betre utnytting av frivillige krefter.

