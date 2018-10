Norges Fredsråd meiner fredsprisen bør gå til Arktisk råd

innenriks

Fredsrådet beskriv Arktisk råd som ein apolitisk møteplass der representantane frå stormaktene framleis samarbeider og snakkar saman, trass i auka spenningar i nordområda.

Som nummer to på lista over favorittane har rådet det globale nettverket av freds- og menneskerettsforkjemparar (Human Rights Defenders).

Her blir det trekt fram at desse aktivistane kvar dag risikerer liva sine for å oppnå fridom, rettferd og fred i verda.

Utfordrar delegitimering

Norges Fredsråd skriv at ein fredspris til freds- og menneskerettsforkjemparar vil «utfordre den fremvoksende diskursen som avviser og delegitimerer ikke-voldelige aktivister ved å påstå at de er terrorister, antipatrioter, eller truer sikkerhet og utvikling».

I tillegg blir det trekt fram at menneskerettserklæringa fyller 70 år i 2018 og at FNs Deklarasjon for vern av menneskerettsforkjemparar feirar 20 år.

Nummer tre på favorittlista er Edward Snowden.

Fredsrådet meiner at å gi Snowden fredsprisen vil sende eit klart signal for å dempe ei negativ utvikling, og for å styrke demokrati, openheit og ytringsfridom.

I tillegg vil det ifølgje rådet vere eit forsvar for ein konsekvent og demokratisk internasjonal rettsorden som varetar individets rettar i møte med ein overvakande stat.

Arbeid mot seksualisert vald i konfliktområde

Nummer fire på lista er den kongolesiske legen Denis Mukwege og Nadia Murad for deira arbeid mot seksualisert vald i konfliktområde.

I grunngjevinga heiter det at Mukwege har hjelpt tusenvis av kvinner med skader etter valdtekt og seksualisert vald i væpna konflikt, og Nadia Murad taler på vegner av dei tusen Yezidi-kvinnene som har blitt seksuelt utnytta av IS-soldatar. I tillegg blir begge rosa for arbeidet med å rette merksemda mot denne problematikken.

Jobbar for ikkje-valdsparagraf

Den siste av favorittane til Fredsrådet er japanske Article 9 Association, som arbeider for å vareta Japans niande grunnlovsparagraf.

I paragrafen seier Japan frå retten til å føre krig og til å ha militære styrkar på land og til havs. Rådet meiner gruppa fortener fredsprisen for arbeidet med å legge press på Japan for å bevare ikkje-valdsparagrafen i ei tid der den blir utfordra.

Vinnaren blir kunngjort fredag 5. oktober.

(©NPK)