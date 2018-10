Kjempeopptur for Partiet De Kristne: – Fleire har fått nok av KrF

innenriks

I august og september fekk partiet høvesvis 78 og 57 nye medlemar, ein markant auke frå tidlegare. Frå juli til august blei medlemsveksten firedobla, og berre den siste veka har 14 nye meldt seg inn i Partiet De Kristne (PDK).

– Det er fleire som seier at dei har fått nok av KrF. Dei føler at dei forlèt kristne verdiar og den borgarlege blokka. Der er vi mykje tydelegare enn dei har vore i det siste, seier Beatrice Katla, kontormedarbeidar i PDK til NTB.

Det er andre gong sidan august at dei opplever ein medlemsboom. Særleg éi gruppe søkjer seg no over til PDK, som blei stifta i 2011.

– Det er kristenkonservative som ikkje likar retninga KrF går i. Dei kjem over til oss, seier Katla.

To saker

NTB har spurt etter oppdaterte medlemstal for Kristeleg Folkeparti, men dei er førebels ikkje klare.

Så seint som i august melde 168 personar seg ut av KrF av politiske grunner, ifølgje Aftenposten. Det skjedde etter at familiepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold ektevigde eit homofilt par.

Like etter, i august i år, melde Bergens varaordførar Marita Moltu seg inn i Partiet De Kristne, noko som ifølgje Katla bidrog til sterk medlemsvekst på seinsommaren.

Pleier å vere roleg

Katla meiner medlemsveksten dei siste dagane kjem etter at Hareide fredag anbefalte at Kristeleg Folkeparti bør søke regjeringsmakt saman med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Ho kan ikkje huske at partiet nokon gong har hatt ein slik vekst, og meiner det har vore «heftig pågang» den siste veka.

– Det pleier å vere mykje i valkampen, men på hausten pleier det å vere roleg når det ikkje er val. Dette kjem berre av at KrF har vore mykje i media, og kva dei står for, seier Katla.

(©NPK)