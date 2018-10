Fleirtalet vil ikkje endre abortlova

innenriks

Vårt Land har via Norstat stilt spørsmålet om korleis nordmenn steller seg til forslaga om nye abortgrenser.

– Nordmenn flest har eit konservativt syn på ein del verdispørsmål, men i denne saka har eg tru på ei endring, seier leiar Sondre Hansmark i Unge Venstre.

I haust er abortlova 40 år gammal, og abortgrensa på tolv veker er under press. I august sa AUF-leiar Mani Hussaini at AUF vil gå for liberalisering på landsmøtet i oktober. Unge Venstre har sidan uttrykket at dei ønsker ei dobling av abortgrensa, frå 12 til 24 veker. FpU har på si side sagt at dei ønsker ei utviding til 18 veker.

Regjeringspartiet Høgre vedtok under sitt sentralstyremøte i september at det var uaktuelt å endre abortlova.

– Abortlova treffer godt og det viser denne målinga, seier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

