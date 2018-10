Equinor kjøper seg opp i stort felt på britisk sokkel

innenriks

Olje- og gassfeltet er rekna som eitt av dei største uutvikla felta på britisk sokkel. Det er Chevron som sel eigardelen på 40 prosent.

– Vi ser fram til å bli operatør for Rosebank-prosjektet. Vi kan vise til resultat frå feltutbyggingar av høg verdi i heile Nordsjøen, og kan no bruke denne erfaringa for eit nytt prosjekt i Storbritannia, seier landssjef for Storbritannia Al Cook i Equinor i ei pressemelding.

Han seier at investeringa understrekar satsinga Equinor gjer på å vere ein «påliteleg, sikker energipartnar for Storbritannia».

Rosebank-feltet blei funne i 2004, og ligg om lag 130 kilometer nordvest for Shetland på cirka 1.100 meters havdjup. Dei andre partnarane i feltet er Suncor Energy (40 prosent) og Siccar Point Energy (20 prosent).

Equinor har også tidlegare hatt eigedelar i feltet, men selde seg ut i 2013.

– Dagens avtale gjer at vi kan kjøpe oss inn igjen i ein eigedel kor vi tidlegare hadde ein eigardel, og gjere synleg strategien vår for å skape verdi gjennom oljeprissvingingar, seier Cook.

Kjøpssummen er ikkje kjend.

(©NPK)