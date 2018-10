Økokrim avviser Aleris-etterforsking

innenriks

Saksøkjarane meinte dei hadde krav på fleire millionar kroner i ubetalt overtid, pensjon og ulovleg pålagde utlegg.

Verken skatteetaten eller Arbeidstilsynet har funne grunn til å be om politietterforsking, og heller ikkje fylkesmannen i Oslo og Akershus har sett seg nøydd til å følgje opp saka.

I ei pressemelding skriv administrerande direktør Erik Sandøy i Aleris Noreg:

«Vi konstaterer at Økokrim avviser Fagforbundets offentlige anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI, og ikke har funnet noe grunnlag for å starte etterforskning. Vi tar avvisningen til etterretning. Vi har hele tiden sagt at vi er trygge på kvaliteten på det arbeidet vi gjør og at vi ikke har gjort noe galt.»

Søksmålet til konsulentane baserer seg på at dei meiner seg snytt for store summar etter å ha blitt innleigde som enkeltpersonføretak då dei i realiteten har vore fast tilsette.

