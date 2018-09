Venstre med appell til KrF før retningsvalet

innenriks

– Dei sakene Hareide vektlegg i talen sin, meiner eg han framleis vil få med samarbeid med oss. Det har gitt store gjennomslag for viktige sentrumssaker som bistand, klima og kamp mot fattigdom, seier Venstres nestleiar og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Eg syntest det er bra at KrF no skal køyre ein prosess i partiet, og at dei skal legge vekt på politiske gjennomslag. Vi hadde ein lang prosess i partiet i fjor haust og konkluderte med at vi fekk større gjennomslag ved å danne ei blågrøn borgarleg regjering, seier Elvestuen.

Partifellen hans Abid Raja gir uttrykk for forståing for mykje av det Hareide sa i sin tale til landsstyret fredag.

– Eg og mange i Venstre har følt det same. Då vi likevel valde regjering med Frp, så var det på grunn av betydelege politiske gjennomslag, påpeikar han.

Han appellerer no til KrF-representantane Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om å løfte fram gjennomslaga for resten av partiet.

Han minner også om statsminister Erna Solbergs popularitet.

– Eg håpar mine venner i KrF tar i betraktning at Noreg og det norske folk framleis ønsker Erna som Noregs statsminister, skriv han i ei tekstmelding.

Venstre og KrF hadde i førre stortingsperiode ein samarbeidsavtale med Høgre og Frp. Venstre valde på nyåret å gå inn i regjeringa.

