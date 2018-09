SpareBank 1-sjef blir leiar i fusjonert selskap

innenriks

Grotmoll er i dag konsernsjef for SpareBank 1 Gruppen og administrerande direktør for SpareBank 1 Forsikring AS. I tillegg er ho også styreleiar for Finans Noreg.

– Det fyller meg med energi å få sjansen til å byggje eit selskap med store ambisjonar om å vere morgondagens forsikringsleverandør, med brei distribusjon over heile landet og dyktige medarbeidarar med nysgjerrigheit, vilje og engasjement, seier Grotmoll.

Avtalen bankane imellom vart inngått måndag, og det er framleis ikkje klart kva det nye selskapet skal heite.

Det nye selskapet får nærmare 1.000 tilsette. Bankane skal no søke om godkjenning frå styresmaktene, og etter planen skjer fusjonen 1. januar 2019.

Samanslåinga av skjer ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det nye selskapet er verdsett til 19,75 milliardar kroner.

(©NPK)