Siv Jensen åtvarar KrF mot venstredreiing

innenriks

I ein e-post til NTB skriv Jensen at Frp opplever samarbeidet med KrF som godt, både nasjonalt og lokalt.

– Mange vil reagere på eit KrF-samarbeid med venstresida, spesielt på Sør- og Vestlandet, meiner ho.

Jensen hevdar SV vil få ei avgjerande rolle i norsk politikk dersom KrF vel venstresida framfor dei borgarlege. Det trass i at KrFs leiar Knut Arild Hareide i sin avgjerande tale til landsstyret i KrF fredag ettermiddag presiserte at han ikkje opna for samarbeid med nettopp SV.

– Frp og KrF har blitt einige om mange viktige saker dei siste fem åra. Eg har respekt for KrFs interne prosessar, men meiner Frp og KrF har eit felles verdigrunnlag og mange felles synspunkt i blant anna familiepolitikken, synet på velferdssamfunnet og ikkje minst Noregs kristne kulturarv.

Jensen er ikkje tilgjengeleg for oppfølgingsspørsmål fredag, får NTB opplyst.

Finansministeren legg i desse dagar siste hand på neste års statsbudsjett, som ho treng Kristelig Folkepartis støtte til for å få vedtatt.

