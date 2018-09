Sanner om Hareides råd: – Eit historisk linjeskift

innenriks

– Eg har respekt for prosessen KrF no er inne i og avgjerda partiet skal fatte. Det er likevel overraskande at Knut Arild Hareide anbefaler KrF å samarbeide med Ap, SV og Sp om å kaste Erna Solberg som statsminister. Det vil vere eit historisk linjeskift for Kristeleg Folkeparti, skriv han i ein e-post til NTB.

Sanner, som også er kunnskapsminister, meiner KrF vil få størst gjennomslag på ikkje-sosialistisk side i dei sakene Hareide peikar på som viktigast. Han meiner KrF har fått betydeleg gjennomslag når det gjeld bistand, kristendommens plass i skulen, lærarnorma og rus og psykisk helse.

Ap har på si side vendt KrF ryggen i saker som kontantstøtta, tidleg ultralyd, som Sanner meiner opnar for sorteringssamfunnet, og å gi kommunane vetorett mot kristne skular.

– Det regjeringsalternativet Knut Arild Hareide anbefaler sine medlemmer, er avhengig av Sosialistisk Venstreparti, som vil fjerne kristendommen frå barnehage, skule og Grunnlova, legg han til.

(©NPK)