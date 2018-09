Rundt 4.000 år gamle spor sikra i Naustdal

innenriks

Arkeologar frå Universitetet i Bergen har arbeidd i Vevring i to månader, ifølgje NRK. Dei må sikre kulturminne før selskapet Nordic Mining byrjar å vinne ut mineral frå Engebøfjellet.

– Vi har funne spor etter rundt 4.000 år med kontinuerleg menneskeleg aktivitet, frå steinalder til jernalder, seier feltleiar Kristoffer Hillesland. Saman med kollegaer har han dokumentert skiftet frå jeger- og sankarsamfunn til tidleg gardsbruk.

– Vi kan sjå korleis det utvikla seg mot eit meir spesialisert handelssamfunn. Vi veit no meir om befolkninga som budde her, seier Hillesland. Han legg til at funnet berre teiknar eit bilete frå dette spesifikke området.

I Vevring har dei funne spor etter hus, jordbruk og religiøse aktivitetar.

– Her har dei gjødsla med hushaldningsavfall for å dyrke korn. Det kan eg også sjå på jordlaga, det er brent bein, brent leire og trekol, seier Hillesland.

Arkeologane har også funne ei stor bergflate i nærleiken av vatnet, fleire groper med kol frå jernalderen og eit område der det har vore praktisert rituelle måltid.

