Politiet melder ulovleg hummarfiske – fylte båten med ulovleg utstyr

innenriks

Aksjonen vart gjennomført i Telemark onsdag 26. september med utgangspunkt i Kragerø og Brevik. Det lovlege hummarfisket startar måndag 1. oktober, men aksjonen onsdag viste at fleire har tjuvstarta.

Fiskeridirektoratets båt vart så full at aksjonen måtte avblåsast tidlegare enn planlagt.

– Det vart beslaglagt minst 40 teiner. Planen for aksjonen var å komme over eit større område, men på grunn av eit så stort beslag, rakk dei ikkje å komme over heile området som var planlagt, seier Ole Sølvik, leiar for seksjon for økonomi- og miljøkriminalitet i Søraust politidistrikt.

Opprettar straffesaker

Han omtalar aksjonen som vellykka og ser ikkje vekk frå at det blir tilsvarande jobbar i dagane framover.

– Generelt kan eg seie at dette er noko vi har fokus på no, inn mot oppstarten. Vi skulle jo ønske at vi ikkje kom over nokon ulovlege teiner, men det er jo ein vellykka aksjon når vi får avdekt ulovleg fiske, seier Sølvik til NTB.

Etter kontrollen trengde dei hjelp av Falck for å transportere alle dei beslaglagte teinene.

– Det blir oppretta straffesaker, og desse blir etterforska. Beslaga skal vurderast og kanskje destruerast, seier Sølvik.

16 nye fredingsområde

Sjølv om hummarfisket startar 1. oktober, er det fleire stadar i landet der det er forbode å fiske etter hummar heile året. I år innfører Fiskeridirektoratet 16 nye område der det er forbode.

Dette gjeld blant anna Lustrafjorden, Aurlandsfjorden, mesteparten av Sogndalsfjorden og Barsnesfjorden. I eit område ved Trollsøy i Austevoll og to område i Flekkefjord blir det innført forbod som gjeld på ubestemt tid.

(©NPK)