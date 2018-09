Nytt regjeringskvartal blir mindre enn først planlagt

innenriks

– Det blir eit levande, triveleg og bilfritt område. Det nye regjeringskvartalet skal bli ein del av hovudstaden som folk vil ha glede av å besøkje, enten du bur i Oslo eller er på besøk, seier statsminister Erna Solberg (H).

Saman med klimaminister Ola Elvestuen (V), finansminister Siv Jensen (Frp) og kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) la ho fram planane fredag.

I den nye skissa er bygningane lågare enn reguleringsplanen tillét. Det vert planlagt for 4.700 tilsette. Det er færre enn 5.700 som låg i dei opphavlege planane.

Bakgrunnen for reduksjonen er avbyråkratisering.

– Etter mange år med vekst i talet på tilsette i departementa, ser vi at vår politikk for forenkling og avbyråkratisering har virka. Vi har rett og slett ikkje behov for like mange arbeidsplassar i tida framover, seier finansminister Siv Jensen.

Enkelte støttefunksjonar skal dessutan liggje utanfor regjeringskvartalet. Avgjerda om at alle departementa, unntatt Forsvarsdepartementet, skal samlast i det nye kvartalet, ligg derimot fast.

Areal per tilsett er sett til 23 kvadratmeter.

– Det er mindre enn i dagens lokale, men meir enn mange bedrifter legg opp til når dei byggjer nye kontorlokale, seier Mæland.

Høgblokka skal rehabiliterast først. Byggjestart blir i 2020, og Høgblokka skal vere klart for innflytting i byrjinga av 2024.