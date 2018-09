innenriks

Bakgrunnen er endringar i marknadssituasjonen, skriv banken i ei pressemelding.

Etter at Noregs Bank skrudde opp renta til 0,75 prosent 20. september har dei fleste bankane i Noreg skrudd opp renta. DNB var først ute, og deretter har Sparebank1, Sbanken, Nordea, KLP Banken og no Danske Bank følgt etter.

– Rentene har no vore låge over lang tid, og at dei no etter kvart kjem forsiktig opp vil dermed vere naturleg, seier Trond Mellingsæter, leiar av Danske Bank i Noreg.

