Nesten alle nemndbehandla abortar blir innvilga

innenriks

Sidan 2008 har delen nemndbehandla svangerskapsavbrot vore tilnærma konstant på rundt 4 prosent. Tala frå 2017 viser derimot ein liten auke i nemndbehandla svangerskapsavbrot i aldersgruppa 15–19 år og for dei over 30 år.

Tala vart lagt fram fredag, den internasjonale dagen for trygg og lovleg abort.

– Det ser ut til å vere ulike årsaker til kvifor kvinner søkjer avbrot etter tolvte veke. For aldersgrupper over 30 år er hovudårsaka til avbrot så seint i svangerskapet forhold ved fosteret, men det er sjeldan årsaka for dei under 20 år, seier overlege Mette Løkeland ved Abortregisteret i Folkehelseinstituttet.

I Noreg er det sjølvbestemt abort før utgangen av 12. svangerskapsveke. Kvinner som ønskjer å avbryte eit svangerskap etter det, må søkje om å utføre aborten. Søknaden blir då behandla av ei abortnemnd (primærnemnd) som består av to legar, der ein av dei er tilsett ved avdelinga som utfører abort ved sjukehuset.

I 2017 vart 189 av 226 svangerskapsavbrot frå og med veke 18 innvilga i den lokale primærnemnda (83,6 prosent). Av dei 37 som fekk avslag, møtte 21 til klagenemnda. 5 av 226 (2,2 prosent) fekk endeleg avslag i klagenemnda. 21 kvinner som søkte om svangerskapsavbrot etter veke 18, fekk det ikkje innvilga.

Det har derimot vore ein jamn nedgang i den totale delen svangerskapsavbrot i Noreg sidan 2008. Årsaka er ein nedgang i delen avbrot blant kvinner under 25 år. Den er no på 6,3 avbrot per 1.000 kvinner i aldersgruppa 15–19 år og 18 for gruppa 20–24 år.

