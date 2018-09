KrF i spagaten om regjeringssamarbeid

innenriks

Om fem veker, 2. november, skal eit ekstraordinært landsmøte i KrF vedta kva retning partiet skal ta framover. Den avgjerda kan bli historisk.

Hareide har falle ned på Arbeidarpartiet og Senterpartiet som regjeringspartnarar, og han gav på KrFs landsstyremøte fredag sitt klare råd til partiet om å vurdere dette alternativet.

– No er det tid for å undersøkje moglegheita for kva slags gjennomslag det er mogleg å få i samarbeid med Ap og Sp, utan SV, sa han i talen til landsstyret.

Skulle Hareide få fleirtalet i partiet bak seg, vil det vere første gong i historia at KrF dannar regjering med Ap.

Solberg: Open dør

Like etter at landsstyremøtet var over, heldt statsminister Erna Solberg (H) pressekonferanse i statsministerbustaden. Der gav ho igjen Hareide beskjed om at hennar dør står open.

– Vi vil gjerne ha KrF med i regjeringa, understreka Solberg, som meiner KrF vil ha mest å hente der.

– KrF har to alternativ. Enten inngå i ei fleirtalsregjering saman med oss, eller i ei mindretalsregjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet som må lene seg på SV, sa statsministeren.

– Umogleg å bli verande på vippen

Nestleiarane Bollestad og Ropstad ønsker på si side først å starte sonderingar med dagens regjering.

Alle tre i partileiinga er likevel krystallklare på at det er umogleg å bli verande i vippeposisjon som opposisjonsparti på Stortinget.

– Når ein står i spagaten over lengre tid, får ein vonde musklar, konstaterte Bollestad på ein pressekonferanse etter landsstyremøtet.

Indre strid

Det har lenge vore sterk indre strid i KrF om partiet skal halde seg på borgarleg side eller søke samarbeid med dei raudgrøne. Striden vart ikkje mindre etter Hareides tydelege råd. Allereie fredag hagla kritikken.

– KrF høyrer heime på ikkje-sosialistisk side. Det er ein avgrunn mellom grunnfjellet i Ap og grunnfjellet i KrF i spørsmål som handlar om menneskeverd og sorteringssamfunn, seier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan til NTB.

KrFU-leiar Martine Tønnessen meiner Hareide driv ei selektiv historieforteljing:

– Han utelèt viktige sigrar KrF har fått med dagens regjering, for ikkje å snakke om det ideologiske fellesskapet, seier ho til Dagbladet.

Unngå budsjettkollisjon

Ifølgje Hareide er datoen for det ekstraordinære landsmøtet valt for ikkje å kollidere med forhandlingane om neste års statsbudsjett.

– Vi vil ikkje sette det politiske Noreg på vent, seier KrF-leiaren, som ikkje ønsker å spekulere i om han kan fortsette som partileiar dersom landsmøtet ikkje følgjer hans råd, men vedtar å gå inn i dagens regjering.

Frp-leiar Siv Jensen åtvarar KrF mot venstredreiing.

– Mange vil reagere på eit KrF-samarbeid med venstresida, spesielt på Sør- og Vestlandet, meiner ho.

Jensen legg i desse dagar siste hand på neste års statsbudsjett, som skal leggjast fram måndag 8. oktober. Ho treng KrFs støtte for å få det gjennom i Stortinget.

IfølgjeVG kan statsminister Erna Solberg komme til å stille kabinettsspørsmål dersom hennar regjering ikkje får eit klart fleirtal for budsjettet.

Open dør

Ap-leiar Jonas Gahr Støre held på si side døra vidopen for KrF.

– Det er klart at dersom fleirtalet skifter, så er Arbeidarpartiet klar, seier han.

Men Støre gjer det også klart at det ikkje er naturleg for Ap å stengje døra for SV.

– Vår erfaring med å samarbeide med SV er positiv, seier han til NTB.