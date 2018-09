Hareide rår KrF til å vurdere samarbeid med Arbeidarpartiet

innenriks

Hareide gjorde det klart at avstanden mellom Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti er stor.

– No er det tid for å undersøkje moglegheita for kva slags gjennomslag det er mogleg å få i samarbeid med Ap og Sp, utan SV, sa han i sin tale til landsstyret.

Han lista opp ei rekkje saker der KrF og Sp deler syn og politikk, blant anna på distrikts- og landbrukspolitikk og verdispørsmål

– Ikkje noko parti står KrF nærmare enn Sp, sa han.

Hareide påpeikte på den andre sida at lista med saker der KrF står langt frå Frp er lang, og nemnde alkoholpolitikk og aktiv dødshjelp.

Han påpeikte også at Høgre-leiar Erna Solberg valde Framstegspartiet framfor sentrum som samarbeidspartnar etter stortingsvalet i fjor.