Handelsorganisasjonar ber om fjerning av 350-kronersgrensa

innenriks

Sendingar frå utlandet med ein verdi på under 350 kroner er i dag toll- og avgiftsfrie. Det betyr at forbrukaren ikkje betaler meirverdiavgift eller toll for utanlandske varer under dette beløpet.

På oppdrag frå fleire handelsorganisasjonar har Menon Economics vurdert effektane av ei eventuell fjerning av avgiftsfritaket for netthandelsimport.

Krev like vilkår

Rapporten konkluderer med at staten vil kunne få auka inntekter frå meirverdiavgift på rundt 900 millionar kroner i innføringsåret. Samtidig vil sysselsetjinga i Noreg auke med rundt 1.700 årsverk dersom tollgrensa vert fjerna. Undersøkinga er gjort på oppdrag frå Virke Handel, Handel og Kontor Noreg, NHO Service og Handel, NHO Mat og Drikke og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

– Staten sponsar i dag utanlandske nettbutikkar på kostnad av norske. Det vi ber om er ganske enkelt konkurranse på like vilkår, seier administrerande direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Varslar gjennomgang

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var med å innføre 350-kronersgrensa i 2014. No innrømmer han at tollgrensa ikkje støttar opp under norsk handelsnæring og varslar samtidig ein full gjennomgang av tollgrensa som skal leggjast fram ved årsskiftet, skriv Nationen.

Endringar i EU kan samtidig gjere det enklare å kvitte seg med momsfritaket.

– EU held på å utvikle eit digitalt system som skal gjere det enkelt for forbrukaren å betale tollen sin. Grunngjevinga for grensa er at det er byråkratisk å fortolle små varer og at ho har vore bra for norske forbrukarar. Men vi må erkjenne at den favoriserer utanlandske aktørar. Det må ein ikkje vere i tvil om, seier han til avisa.

(©NPK)