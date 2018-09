Fleire lokallagsleiarar meiner Hareide risikerer jobben

innenriks

Klassekampen har vore i kontakt med 81 av 113 lokallagsleiarar i Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland og Agder-fylka. Det var i desse fylka KrF fekk størst oppslutning ved førre val.

Eit klart fleirtal av dei som uttaler seg ønskjer samarbeid med høgresida, ifølgje avisa. Samtidig meiner nokre av dei at Hareide risikerer å bli kasta om han rår partiet å gå til venstre.

– Vi har røtene våre på høgresida, og det ville vere dramatisk å gå mot venstre. Eg har sansen for Hareide som person, men vi treng ein tydeleg leiar som er rotfesta på høgresida, seier leiar Annika Indergaard i Kristiansund KrF.

Dei største borgarlege tilhengjarane finn ein i Agder-fylka og Hordaland, ifølgje avisa.

– Mi personlege meining er at eg gjerne vil samarbeide til venstre. Men eg bu jo nede på Sørlandet, og her vil det rakne fullstendig i byane om vi går til venstresida. Her er KrF nesten eit kristeleg høgreparti, seier leiar Svein Hillestad i Iveland KrF.

Sjølv om fleirtalet helst vil gå til høgre, vil særleg landbruks- og industrikommunane gå motsett veg.

I ei undersøking VG har gjennomført blant KrFs lokalpolitikarar svarer 55,6 prosent at partiet må samarbeide med høgresida. Berre 23,9 prosent meiner KrF er best tent med eit samarbeid med dei raudgrøne partia. Drygt 20 prosent svarer at KrF ikkje bør velje side.

