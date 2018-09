Fire Widerøe-fly tilbake i drift

innenriks

– Vi ser ei tydeleg forbetring av situasjonen i dag, men vi står framleis overfor nokre utfordringar, seier informasjonskonsulent Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe.

Flyselskapet måtte kansellere ei rad flygingar på grunn av uventa hendingar torsdag. Problema var knytt til lynnedslag, møte med fugl og vedlikehaldsarbeid.

Lindegaard Carlsen opplyser at selskapet har sett alle klutar til over natta for å betre situasjonen. Fredag ettermiddag er fire av dei tolv Widerøe-flyene tilbake i drift. Sju fly står framleis på bakken.

Fredag morgon melde NRK at tre Widerøe-fly i Tromsø og Finnmark var innstilt. Lindegaard Carlsen har ikkje oppdaterte tal på flygingar selskapet har kansellert. Ho har heller ikkje oversikt kor mange passasjerar som er ramma av kanselleringane.

– Det er samtidig vanskeleg å seie kvar kanselleringane forplantar seg geografisk. Rutenettverket vårt er komplekst, seier ho.

Ramma passasjerar blir kontakta og tilbode alternativ reise eller refusjon, opplyser flyselskapet.

(©NPK)