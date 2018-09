Erna Solberg: – Vi vil gjerne ha med KrF

innenriks

På ein pressekonferanse fredag kveld understreka statsministeren at ho meiner Kristeleg Folkeparti vil ha mest å hente frå dagens regjering.

– KrFs leiing har lagt opp til ein prosess for å gå inn i regjering. Eg vil understreke, som eg har sagt før, at vår dør står open for samtalar, for regjeringsdeltaking, også for Kristeleg Folkeparti, sa Erna Solberg etter Hareides tale på landsstyremøtet fredag der han rådde partiet til å søkje samarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

– KrF har to alternativ. Enten inngå i ei fleirtalsregjering saman med oss, eller i ei mindretalsregjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet som må lene seg på SV, sa statsministeren.

Solberg var tydeleg på at KrF vil få mest gjennomslag i ei regjering med Høgre, Venstre og Frp.

– Vi har fem år bak oss med betydeleg gjennomslag for Kristeleg Folkeparti. No har partiet også fått gjennomslag for sitt viktige valløfte om lærarnorm, sa Solberg.

Solberg understreka at ho blir sitjande som statsminister.

– Inntil vidare sit regjeringa så lenge vi har eit fleirtal bak oss. Vi kjem til å gjere dei prioriteringane som er nødvendige, og denne regjeringa skal fortsette å styre landet på ein god måte, sa Solberg.

