Berit Svendsen frå Telenor til Vipps

innenriks

Berre drygt tre veker etter at Svendsen gjekk frå Telenor er det klart at den erfarne leiaren går til ein ny leiarposisjon i betalingsløysinga Vipps. Der er ho henta inn i leiargruppa for å ta ansvaret for Vipps internasjonale ambisjonar.

– Måten Vipps har vakse på og bygd merkevara viser ei stor gjennomføringskraft. Det passar meg som leiar veldig godt. Eg er svært fornøgd med å kunne leie eininga som skal ta Vipps ut i verda og konkurrere internasjonalt, seier Berit Svendsen.

– Vi kunne ikkje ha drøymt om å få ein betre leiar på laget. Berit Svendsen er i tillegg ein erfaren teknolog med solid kunnskap om digital leiing. At ho no vel å bli med på Vipps-reisa, gjer meg enda sikrare på at vi kjem til å lykkast, seier administrerande direktør Rune Garborg i Vipps i ei pressemelding frå selskapet.

Vipps AS fusjonerte nyleg med BankID og BankAxept, og er Nordens største aktør innan betaling og identifisering. Selskapet har 145 tilsette.

(©NPK)