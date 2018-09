Ap-utval vil ha breibandutbygging over heile landet

innenriks

– God tilgang til internett er ein føresetnad for levande distrikt med framtidsretta arbeidsplassar, heiter det i innstillinga frå distriktsutvalet.

Utvalet leidd av Cecilie Agnalt meiner det offentlege må ta eit mykje større ansvar for utbygging av internettilgang i Distrikts-Noreg. Arbeidet som blir gjort på dette området i dag, er ikkje tilstrekkeleg, heiter det i innstillinga.

Utvalet meiner staten må ta rekninga for utbygging av breiband og mobilnett i dei område der det i dag ikkje er kommersielt grunnlag for tilstrekkeleg kapasitet.

Sikring av nett

Det må samtidig sikrast middel til vedlikehald og sikring av netta, meiner utvalet.

I alt 59 prosent av husstandane i landet har no tilgang til fiberbreiband, viser Nasjonal kommunikasjonsmyndigheits (Nkom) dekningsundersøking 2018. 82 prosent av husstandane har tilgang til breiband med fart på 100 Mbit/s eller meir. 89 prosent av alle husstandar har tilgang til breiband basert på VDSL, fiber eller kabel-TV-nett.

Redusere studielån

Utvalet vil også satse meir på desentralisert utdanning innanfor fagområde dei ulike delane av landet har behov for, og foreslår finansiering direkte over statsbudsjettet.

– Slik kan dei lokale studiesentera sikrast ei grunnfinansiering som gir likeverdige og føreseielege moglegheiter for kompetanseheving, etter- og vidareutdanning for vaksne i alle delar av Noreg, heiter det i innstillinga.

I dag er det moglegheit for nedskriving av studielån for arbeidstakarar i Finnmark og Nord-Troms. Ap-utvalet meiner ei utviding av denne ordninga bør vurderast, med høgare satsar der ordninga er i dag og at ein bør vurdere ei viss utviding av det geografiske området der det er særleg behov for tilsvarande ordning, då med lågare satsar.

I tillegg foreslår utvalet at dei statlege verkemidla i næringspolitikken må få ein tydelegare distriktsprofil og at fylkeskommunane må få meir avgjerdsmakt over næringspolitikken.

Distriktsutvalet vart nedsett av Arbeidarpartiets sentralstyre for å utvikle distriktspolitikken til partiet. Endeleg forslag til ny distriktspolitikk skal behandlast på Arbeidarpartiets landsmøte i april 2019.

